Россияне срывают эвакуацию, но вопреки всему удалось спасти 7144 человека, – Зеленский

Президент Украины опубликовал вечернее обращение к украинцам и миру 11 марта. Среди прочего он говорил и о важной проблеме – эвакуации людей с территории боевых действий.

По словам Владимира Зеленского, Украина не прекратит попытки спасти людей. Даже несмотря на то, что оккупанты постоянно пытаются эти попытки цинично сорвать.

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Обращение Зеленского 11 марта: в этот день удалось спасти 7144 человека

"Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Но вопреки всему удалось спасти 7144 человека. Из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей", – рассказал президент.

И это 7144 причины, чтобы и завтра, и послезавтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов. Мы будем это делать,

– подчеркнул Зеленский.

И добавил, что также государство будет делать все, чтобы завозить в украинские города гуманитарный груз.

К сожалению, беда с Мариуполем – он заблокирован врагом: "Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев".

Завтра все равно мы попробуем еще раз. Еще раз направить еду, воду и медикаменты для нашего города,

– пообещал глава государства.

Полное видео вечернего обращения Зеленского 11 марта