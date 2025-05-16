Россияне в Стамбуле хвастались 21-летней войной и угрожали Сумщине и Харьковщине, – СМИ

Во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать "сколько нужно". Также россияне угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста издания Economist Оливера Кэррола.

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Россияне угрожают захватить еще две области

Владимир Мединский заявил, что россияне якобы "не хотят войны", однако готовы воевать "год, два, три – сколько бы это не заняло".

Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?

– цитирует журналист главу российской делегации.