Пригожин был бы в шоке: под Бахмут стянули рекордное количество оккупантов

Российские оккупационные войска в районе Бахмута продолжают усиливать давление в надежде до Нового года решить вопрос с западным и юго-западным секторами.

Российская десантура готова потерять всю бригаду, чтобы похвастаться

Первый им нужен для создания плацдарма с дальнейшей перспективой развития наступления на Часовой Яр. Второй – для создания буфера безопасности для трассы 0513, оказавшейся под угрозой после освобождения Андреевки и Клещеевки и выхода на левую сторону железной дороги.

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Согласно последним данным, в районе Бахмута оккупанты сконцентрировали 80 тысяч личного состава. Это пиковая цифра присутствия вражеских войск в районе города за все время наступательных действий. Даже в разгар наступления орды "генералиссимуса" Евгения Пригожина такого количества личного состава в районе Бахмута не фиксировалось.

Однако есть интересный момент. Россияне привлекли в боях подразделения 11 ОДШБр, которую ранее, 1 декабря, вывели из состава 36 общевойсковой армии Восточного военного округа. Ее вместе с 56 и 83 ОДШБр включили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантурой. Но не об этом речь. Речь идет о том, что они были все это время в резерве.

Эту бригаду очень активно используют в направлении Ивановского. Для российской десантуры это возможность показаться перед военно-политическим руководством. Мол, новая концепция применения войск, которые выпрыгивают из движущегося над землей транспорта с криком "Гойда!", – правильная и имеет право не только на жизнь, но и дальнейшую реализацию, с учетом всех сопутствующих бюджетных инвестиций.

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Ивановское для командования ВДВ – это шанс доказать кровью и мясом 11 ОДШБр из далекого Улан-Удэ, что они могут. Поэтому не удивлюсь, если командование готово ради этого села положить всю бригаду, но достичь поставленных целей. Тем более, что восточнее Ивановского 102 мотострелковый полк 150 мотострелковой дивизии слил несколько позиций.

Количество не равно качество

В районе Богдановки наступление усилили подразделениями 200 ОМСБр, которым пытаются заткнуть несколько направлений западного сектора. Для усиления растянутой на шпагат 200 ОМСБр предоставили подразделения 331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии.

Юго-Западный сектор находится под прессингом преимущественно 72 ОМСБр. В свою очередь, ощутимый успех в попытках отбить Клещеевку, где имеют поддержку 1307 мотострелкового полка 6 мотострелковой дивизии и Андреевку, эти подразделения не имели.

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Даже наоборот – по результатам системных контратак подразделений Сил обороны Украины, они были вынуждены отойти с ряда позиций. В районе Курдюмовки, к северу, интенсифицировались действия 57 ОМСБр 5 общевойсковой армии, но опять-таки без критических последствий для Сил обороны Украины.

Подытоживая вышеизложенное – россияне усиливают давление в районе Бахмута. Их цель – выйти на Часовой Яр, но они очень беспокоятся о логистической артерии с Горловкой. В нынешних реалиях, несмотря на количественное преимущество (россияне сосредоточили в районе города почти 50% от группы войск "Юг"), достичь каких-либо переломных результатов враг не может.

Ползучее российское наступление, двигающееся на несколько десятков метров днем, а порой и в противоположную сторону, пока не демонстрирует потенциала для стремительного рывка и прорыва нашей обороны. Однако давление очень велико. Чтобы его отражать, необходим соответствующий инструментарий, поступление которого пока зависит, к сожалению, не от нас.