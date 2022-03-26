Россияне стягивают дополнительные артиллерийские подразделения к границе с Украиной

Россияне пытаются перегруппироваться и усилить свои подразделения, понесшие потери в Украине. При этом продолжают атаковать военные и гражданские объекты.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ ночью на 26 марта. Там подчеркнули, что все это свидетельствует о том, что существенных изменений в тактике действий противника нет.

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Россия перекидывает силы к границе

"Как особенность следует отметить перемещение дополнительных артиллерийских подразделений в границу с Украиной", – говорится в сообщении. В то же время, наши военные отметили, что эти данные уточняются.

Арестович об изгнании оккупантов

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что уничтожение и изгнание российских захватчиков из Украины может занять еще 1 – 2 месяца. По его словам, оккупанты не будут наступать, а будут гибнуть под ударами наших защитников. Кроме этого, он обратил внимание и на то, что у врага – проблемы со снабжением.

Как ВСУ уничтожают бронетехнику оккупантов: смотрите видео