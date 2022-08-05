россияне стягивают силы в сторону Кривого Рога, хотят закрепиться на занятых позициях

россияне концентрируют живую силу и военную технику в направлении Кривого Рога. Однако ВСУ пока не наблюдают наступательных действий.

Местные власти еще с конца февраля готовились к любому развитию событий, поэтому на юге города, со стороны Херсона, оборудовали сотни километров разных оборонительных редутов. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Кривого Рога.

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оккупанты стягивают специализированную инженерную технику

Периодически появляется информация, что враг концентрирует резервы военной техники, боеприпасов и личного состава. Но из-за постоянных обстрелов ВСУ ракетами HIMARS по складам с боекомплектами и живой силой оккупанты были вынуждены не приближаться к фронтовой линии. Теперь они размещают свои склады в глубине территории, что влияет на логистику.

"Наши военные оперативно отслеживают и днем и ночью все логистические маршруты, все передвижения колонн врага", – рассказал корреспондент. Следует отметить, что, кроме живой силы и боевой техники, враг стягивает на Юг много специализированной инженерной техники.

Это может свидетельствовать о том, что контрнаступления оккупантов в сторону границ Херсонщины и Днепропетровщины может и не быть. А враг пытается закрепиться хотя бы на тех позициях, которые ему удалось занять раньше,

– заметил корреспондент.

В общем, какая-то подготовка накопления резервов врагом ведется, но вместе с тем полноценной атаки в сторону Кривого Рога пока не наблюдается. Скорее, это просто игра на публику и возможность выиграть время и перегруппировать свои силы.

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Кратко о ситуации на Криворожском направлении

В командовании ОК "Юг" предупредили о ситуации на Криворожском направлении. Там заявили, что враг держит оборонительные рубежи, действует по тактике контрбатарейной борьбы и продолжает наращивать группировку на Криворожском направлении.

россияне в районе села Кошевое прицельно расстреляли украинские комбайны, собиравшие хлеб. Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. К счастью, рабочим удалось скрыться.

Также враг продолжает обстреливать Днепропетровщину и снова бьет по гражданским объектам. Из "Ураганов" они ударили по агропредприятию в Широковской общине. В результате обстрела один человек погиб, еще два человека получили ранения. Их госпитализировали в больницу, состояние – средней тяжести.

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