В ВСУ рассказали, сколько сил стянули россияне на Лиманско-Купянском направлении

Россияне хотят продвинуться к Часовому Яру. К выборам президента они повышают интенсивность боев и стремятся отчитаться о "победах". В районе Ивановского и Богдановки уже ведутся боевые действия в черте города.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал главные задачи, которые стоят перед ВСУ. Также он отметил: чтобы усилить оборону на главных направлениях, нужно грамотно распределять резервы.

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Что происходит на фронте сейчас

Очень динамично враг продолжает применять все имеющиеся образцы вооружения и применяет свои резервы вблизи населенного пункта Терны, вблизи реки Черный Жеребец пытается выйти на барьерный рубеж, также в районе населенного пункта Синьковка. Основной целью противника остается Купянск,

– рассказал Илья Евлаш.

Согласно его словам в эфире телемарафона, россияне не жалеют своих резервов, личного состава, техники и боеприпасов. Они пытаются найти слабые места в украинской обороне и прорвать ее.

Враг использует тактику "бежать туда, где льется": россияне пытаются развить наступление и продолжить продвигаться.

На Бахмутском направлении враг наступает в районе Ивановского и Богдановки – уже ведет боевые действия в пределах города. Оккупанты стягивают туда резервы и тяжелую технику, бьют дронами. Однако Силы обороны героически держатся и стачивают наступательный потенциал россиян.

Враг поддерживает неизменное количество бойцов

На Лиманско-Купянском направлении враг аккумулировал 122,5 тысячи личного состава, однако это количество сохраняется еще с осени прошлого года. Наши военные уже научились справляться с этим, но все это количество неизменно, потому что враг постоянно пополняет свои ранее утраченные силы,

– сказал Евлаш.

Оккупанты восстанавливают батальоны в течение 3 – 7 дней. Поэтому интенсивность боев безумная.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите карту

Как могут развиваться события на фронте дальше

По мнению обозревателей Bloomberg, если Украине дадут F-16, наше государство может планировать новое контрнаступление. В Украине действительно проблемы с боеприпасами, но Россия не может быстро восстанавливать танки и бронетехнику.