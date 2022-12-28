Россияне строят себе жилье в Мариуполе, весной планируют перевезти семьи

Какая-то застройка в Мариуполе продолжается, однако она несопоставима с потребностями, которые есть в городе. А насчет поселения возникает интересная ситуация.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он привел пример одного района, который называют "Невским". Там, согласно расследованию, российские военные украли 17 миллиардов на этой застройке.

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Петр Андрющенко отметил, что действительно постоянно идет какое-то заселение, перерезание красных лент, раздача ключей. Однако на 5 сданных домов заселено всего 54 квартиры.

Если вернуться немного в прошлое, летом оккупанты говорили, что именно в этом районе обеспечат мариупольцев не менее полутора тысяч квартир. Почему-то осенью где-то тысячу квартир потеряли и речь шла о 500 квартирах, а сейчас мы видим, что всего 50 квартир заселено,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

По его словам, есть еще 3 других многоэтажки с такой же ситуацией и одна, где никто не проживает. На то есть причины. Строительство продолжается, но не качественно. Большинство вроде бы сдающих кварталов не подключены к системе канализации. Фактически в них жить невозможно, ведь ты должен постоянно бегать с 9 этажа на улицу в туалет. Это такая застройка города, которая больше существует на картинках.

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Для кого строят

Андрющенко рассказал, что гражданские оккупанты, то есть строители, рассказывают мариупольцам, что они это строят для себя. Сегодня в городе их более 37 тысяч человек. Теперь они собираются перевозить семьи, а это примерно до 100 тысяч граждан России намерены поселиться в Мариуполе.

В то же время мы наблюдаем, как уменьшается количество коренных мариупольцев. Сегодня около 100 тысяч человек, а в начале осени было 120 – 130 тысяч человек. Люди уезжают из города. К сожалению, единственное место, куда можно уехать, это территория России или через территорию России. Ежедневно очередь на выезд – 32 километра,

– сообщил Петр Андрющенко.

"Люди едут, чтобы спастись от того, что устраивают россияне в городе, от того инфраструктурного коллапса, от того голодомора. Если посмотреть в перспективе и представить, что оккупация Мариуполя продлится больше года с сегодняшнего дня, то можем увидеть, как большое количество граждан России расселяется по Мариуполю и составляет более 100 тысяч", – объяснил советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что количество мариупольцев будет значительно меньше и может сократиться до 50 тысяч человек. Это с учетом всех факторов – выезда, эвакуации, депортации, арестов, репрессий, природной смертности. Геноцид не останавливается ни в сутки.

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