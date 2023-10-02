Ищет альтернативные пути: поможет ли России строительство новой трассы в Мариуполь

Российские оккупанты пытаются решить логистические проблемы, возникшие, в частности, из-за повреждения Крымского моста. Кроме прямого железнодорожного сообщения, враг также начал прокладывать трассу из Ростова в оккупированный Мариуполь.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, чем опасно налаживание враждебной логистики и можно ли ее поразить.

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"С военной точки зрения, любые пути, позволяющие передвигать все необходимое обеспечение, способствуют эффективности боевых действий", – констатировал Романенко.

По его словам, железная дорога – это любимый способ передвижения россиян, поэтому они пытаются везде ее использовать.

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Можно ли поразить новые логистические пути врага

"Можно влиять. Я думаю, это будет происходить имеющимися на этом направлении средствами. У нас есть небольшое количество авиации, до 80% поражает наземная артиллерия", – отметил Романенко.

Военный эксперт отметил на необходимости дальнобойных ракет ATACMS – по крайней мере, старой версии с кассетными боеголовками.

Россияне прокладывают новую железную дорогу: последние новости

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия пытается построить прямое железнодорожное сообщение с оккупированными территориями. Работы планируют завершить уже к весне.

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, решение россиян о новой железной дороге свидетельствует о том, что они уже прощаются с Керченским мостом.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что украинские ракеты попадут по новой железной дороге. Как только сообщение начнет мешать защитникам, Генштаб примет решение о его ликвидации.

– баллистическая ракета класса "земля – земля". Дальность составляет от 140 до 300 километров. Тип боевой части может отличаться в зависимости от модификации – кассетные суббоеприпасы, самонаводящиеся боевые элементы или унитарная.