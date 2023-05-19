Боятся БПЛА: Россия заявила о "тысячах оборонных сооружений" у границ

Русские строят оборонительные сооружения у своих границ. Говорят, что будут "защищаться от беспилотников".

Да, россияне за год стремительно изменили свою риторику. От цели "Киев за 3 дня" они перешли к "тысячу оборонительных сооружений на границах", о которых российским СМИ заявил глава правительства России Михаил Мишустин, передает 24 Канал.

Кстати говоря Россия хвалится "уничтожением" 70 HIMARS в Украине, хотя их только 20: ложь окупантов в цифрах

Мишустин заговорил об угрозах "атаки беспилотников". Потому и россияне возводят защиту.

Заявления России абсурдны

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также выдал заявление, мол, Киев пытается дестабилизировать обстановку в России, поэтому серьезно выросли риски терактов в многолюдных местах. Это звучит абсурдно, поскольку напала Россия, и ответственная за "дестабилизацию ситуации" только она. Украина только защищает свой суверенитет на своей территории.

Россияне жалуются из-за дронов

Испуганным россиянам все чаще видятся "атаки дронов" на большие города. К примеру, пропагандисты заявили, что 9 мая возле Московской области обнаружили целых 3 неизвестных БПЛА.

Один из них якобы сбили над селом Перемышль Калужской области, примерно в 175 километрах от Москвы. Пострадавших и разрушений вроде бы нет.

оккупанты традиционно врут, мол, дроны запускали с Черниговщины.