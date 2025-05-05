Россияне строят в Мариуполе огромный полигон по военной подготовке детей

В Мариуполе россияне возводят центр военно-спортивной подготовки для детей. Строительство уже на завершающем этапе –лагерь планируют открыть в следующем году.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что в Мариуполе создают самый большой лагерь на временно оккупированной территории для военной подготовки детей под брендом центра "Воин". Речь идет о целенаправленной подготовке солдат к будущей войне.

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Как происходит подготовка детей к войне

Петр Андрющенко добавил, что, по планам россиян, война должна продолжаться в течение следующих пяти лет.

Это дети школьного возраста – их готовят еще в школах, а потом – в таких лагерях. Это система подготовки, разделена на две большие составляющие. Один из них – именно эти лагеря. В рамках этой системы создана полноценная военная подготовка. Даже наши полигоны в начале войны не всегда были настолько качественно оборудованы,

– сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что детей в течение года готовят в школах в рамках внешкольной подготовки, после чего в лагерях их окончательно муштруют – учат тактике боя. Именно для этого в Мариуполе возводят самый большой подобный лагерь.

Когда они начали строить этот лагерь, мы сразу сказали, что это будет лагерь для военной подготовки детей. Россияне долго пытались убедить, что это будет "детский" лагерь. Но теперь мы видим, что это за "детский" лагерь,

– отметил Андрющенко.

По его словам, эти лагеря входят в структуру так называемого "Движения первых" – прокремлевской инициативы, которую фактически возглавляет Сергей Кириенко. Именно он курирует систему милитаризации детей на временно оккупированных территориях.

Готовиться в этих лагерях будут не только дети с оккупированных территорий (за исключением Крыма), а также из определенных регионов самой России – в частности тех, где было мобилизовано больше всего населения, заключено больше всего контрактов и зафиксировано наибольшие потери в войне против Украины.

Важно! Оккупированный Мариуполь превратился в большой военный хаб для россиян. Здесь они сосредоточили значительное количество техники и личного состава, а также свозят поврежденную технику после неудачных штурмов для ремонта.

В этих лагерях детей часто мотивируют отомстить за погибших родственников. И именно лагерь в Мариуполе является частью этой широкомасштабной системы подготовки будущих солдат. Он является крупнейшим среди всех лагерей организации "Воин", которые сейчас существуют.

В 2024 году подобный, но значительно меньший лагерь был открыт в Бердянске. Также есть лагерь в Астраханской области России, однако его размеры и инфраструктура не соизмеримы с масштабом того, что возводят в Мариуполе.

Поэтому в Мариуполе мы еще увидим большое количество российских детей, которых будут готовить к следующей войне. Это уже не шутки. Это даже не "Юнармия". Грубо говоря, это совершенно другая история – не такая публичная, как "Юнармия", но значительно масштабнее, лучше финансируемая и сознательно ориентированная именно на военную подготовку,

– заявил Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что в отличие от "Юнармии", где есть элементы парадов и театрализации, здесь дети носят настоящую военную форму российского образца и проходят полноценную муштру. Никаких "пионерских" активностей или помощи ветеранам – только открыто декларируемая подготовка к войне. Это уже происходит в самом центре оккупированного Мариуполя. Строительство – на завершающей стадии. Россияне планируют официально открыть лагерь уже в следующем году.