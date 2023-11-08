В частности, россияне недовольны существующими логистическими путями. Об этом 24 Каналу заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.
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Зачем оккупантам новая железная дорога
Как отметил Аскад Ашурбеков, в первую очередь можно говорить, что существующие логистические цепочки не удовлетворяют россиян, потому что фактически находятся под огнем ВСУ.
У нас на самом деле достаточно железнодорожных путей, автомобильных путей, которые позволяли россиянам перебрасывать необходимое количество техники. Сегодня они пытаются строить что-то новое, потому что меткие удары ВСУ ломают эту логистику. Это свидетельствует о том, что мы достигаем цели разрезать эти логистические цепочки врага,
– сказал он.
Также это строительство имеет пропагандистскую цель. Несмотря на ситуацию на поле боя и то, что жители временно оккупированных территорий слышат приближение ВСУ, россияне продолжают имитировать, что построят что-нибудь значимое.
Кроме того, это означает, что захватчики не отказываются усилить инфраструктурное влияние на временно оккупированной части Запорожской области. Эта железная дорога может усилить обороноспособность россиян. Однако ВСУ найдут способ помешать планам врага.
Аскад Ашурбеков о новой железной дороге россиян: смотрите видео
Россия строит новую железную дорогу: главное
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты имеют проблемы с логистикой, поэтому начали строить прямое железнодорожное сообщение взамен Крымскому мосту. Ветка будет иметь такой маршрут: Мариуполь – Волноваха – Розовка в Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым. Кроме того, Волноваха получит сообщение с Донецком на севере.
- Андрющенко рассказал, что россияне возводят железнодорожный мост возле поселка Гранитное в Мариупольском районе. Фактически враг восстанавливает старую ветвь, которая работала еще в советское время и действовала до начала полномасштабного вторжения. По его словам, новый путь может заработать в ноябре, если ВСУ не нанесут удар.
- Заметим, что ранее чиновник отмечал, что в случае осуществления этого намерения захватчиков это позволит включить существующую ветвь Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха в прямом сообщении с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. Это означает кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом.