Свозят гастарбайтеров и облагают местных данью: оккупанты крайне озверели в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь вынужден выживать под давлением россиян. В городе появилось немало представителей разных так называемых народностей из России. Более того – даже объявления по городу развешены на их языке и языке тех стран, которые сотрудничают с агрессором, но никак не на русском.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. На местных оказывается постоянное давление.

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Россияне отбирают имущество

Сейчас в Мариуполе осталась 5-я часть жителей, а это около 100 тысяч человек, отметил Забавин. Преимущественно это пенсионеры и пожилые люди. А также те, у кого осталось имущество в городе. Ежемесячно оккупанты угрожают отобрать квартиры или уцелевшие дома, если там не будут проживать их владельцы.

Они признают их "безхозными" и передают в собственность так называемой "ДНР". Людей под страхом заставляют находиться в городе, потому что у них есть определенное имущество,

– рассказал депутат Мариупольского горсовета.

Накануне, 15 сентября, оккупанты распространили новый список так называемого "безхозного" имущества. По их "распоряжению" владельцы должны в 30-дневный срок появиться там. Иначе его просто заберут.

Дмитрий Забавин о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

Из оставшихся в городе есть определенное количество коллаборантов. "Их тысячи", – отметил Дмитрий Забавин. Но вместе с этим в основном это люди, ожидающие деоккупацию города. Многие из них до сих пор не получили российский так называемый паспорт и, соответственно, не могут устроиться на работу.

"Те, кто проживает в собственных домах, выращивают овощи, фрукты и продают их. Но их россияне как в 90-е облагают данью. Ее нужно платить так называемой администрации-гауляйтерам, полиции или бандитам, которые есть в городе. Вот так живет Мариуполь", – рассказал он.

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