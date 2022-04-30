Россияне так хотят домой, что придумали новые способы самоувечий: старые уже не действуют

Российские оккупанты ужасно боятся встречи с ВСУ. Они так хотят сбежать с войны домой, что даже придумывают новые способы нанесения самоувечий.

Популярный метод самострела в ноги уже не действует, поэтому теперь оккупанты готовы буквально "забивать" себе в тело обломки. Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ разговора российского военного со своей девушкой.

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Как россияне пытаются сбежать из Украины домой

Россиянин, который сейчас принимает непосредственное участие в войне против Украины, придумал новый способ сбежать домой. Он решил повредить себе какую-нибудь из конечностей и сообщить командованию, что якобы получил обломочное "ранение".

Да я, бляха, думаю е*нуть рукой по какому-нибудь углу и уехать. Сказать, что мне обломком перебило ее… Или зах**рить самому в ногу обломок, молотком забить,

– перечисляет варианты оккупант.

Его девушка отвечает, что лучше все-таки выстрелить в ногу. Однако российский военный, похоже, уже хорошо изучил этот вопрос: "Так не прокатит. Это самострел будет, так нельзя".

При этом "герой" разговора даже хочет получить денежное вознаграждение за свое "ранение" – рассказывает о 3 миллионах рублей возмещения от России за повреждение на поле боя.

Оккупант придумал новый способ сбежать с войны в Украине: слушайте перехват СБУ

К слову, в Службе безопасности Украины подчеркнули, что именно такие "герои" пришли с войной в Украину – способные только издеваться над безоружными мирными украинцами. Однако когда приходится встретиться в бою с нашими военными, они ищут любые возможности как можно быстрее бежать в Россию.

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