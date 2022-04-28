Россияне таки дождались "цветов": артиллеристы ударили по ним из "Гвоздики"

Пока российская пропаганда насаждает мнение, будто украинцы будут встречать их цветами, Вооруженные Силы подготовили вражеским войскам более приятные "подарки". Речь идет, в частности, о гаубицах, которые ведут артиллерийский огонь по вражеским позициям.

Об этом пишет Министерство обороны Украины, отмечая, что в ходе боевых действий используется установка 2С1 "Гвоздика" на базе шасси МТ-ЛБ.

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Как встречают российских оккупантов

В Минобороны отметили, что артиллеристы Королевской бригады с помощью 2С1 "Гвоздика" передали приветствие вторгшимся на нашу землю рашистам. Соответствующее фото было распространено в твиттере.



Выстрел из 2С1 "Гвоздика" / Фото Твиттер Министерство обороны Украины

Что такое 2С1 "Гвоздика"

2С1 "Гвоздика" – это 122-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси МТ-ЛБ, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Последние потери российских войск: что известно

По данным Генштаба ВСУ, на 28 апреля общие потери врага составляют 22 800 человек. Кроме того, наши войска ликвидировали 970 танков, 2 389 единиц боевых бронированных машин 187 самолетов и 155 вертолетов.

В ведомстве добавляют, что цифры могут быть больше, поскольку подсчет усложняется из-за постоянных боевых действий.

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