Про це пише Міністерство оборони України, зазначаючи, що у ході бойових дій використовують установку 2С1 "Гвоздика" на базі шасі МТ-ЛБ.

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У Міноборони зазначили, що артилеристи Королівської бригади за допомогою 2С1 "Гвоздика" передали вітання рашистам, які вдерлися на нашу землю. Відповідне фото поширили у твітері.



Постріл із 2С1 "Гвоздика" / Фото твітер Міністерство оборони України

Що таке 2С1 "Гвоздика"

2С1 "Гвоздика" – це 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі МТ-ЛБ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Останні втрати російських військ: що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 квітня загальні втрати ворога становлять 22 800 осіб. Крім того, наші війська ліквідували 970 танків, 2 389 одиниць бойових броньованих машин 187 літаків та 155 гелікоптерів.

У відомстві додають, що цифри можуть бути більшими, оскільки підрахунок ускладнюється через постійні бойові дії.

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