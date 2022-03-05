Россияне танками развалили кладбище и расстреляли местного под Киевом

5 марта 2022 , 05:33
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Источник:

фейсбук-страница Яна Доброносова

Оккупанты устроили зверства в селе Колонщина, что в Киевской области. В сети рассказали шокирующие факты о действиях захватчиков.

Об этом на своей странице в фейсбук в ночь на 5 марта сообщил журналист Ян Доброносов. Он подчеркнул, что в Колонщине сейчас – критическая ситуация.

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Что происходит в Колонщине

Журналист пояснил, что в этом селе живут его знакомые. Они рассказали, что сейчас у них нет света, воды, связи и тепла. Приходится сидеть в подвалах.

Россияне ходят по селу, танками кладбище уничтожили. Знакомые видели, как соседа расстреляли,
– отметил Доброносов.

И добавил, что в Колонщине – много детей, которым нужна эвакуация. Он поинтересовался у других пользователей сети, как можно помочь им в этом.

Ранее в ВСУ сообщили, что основные усилия россиян сосредоточены на окружении Киева. Они уже исчерпали основную часть оперативных резервов.

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Автор: Ірина Буртик