Россияне терроризируют Днепр: горят склады логистической компании

В Днепре 7 августа днем вновь раздались взрывы. Россияне в очередной раз провели атаку на склады логистической компании.

Об этом пишет глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Каковы последствия вражеской атаки на Днепр?

По данным Александра Ганжи, на месте в результате вражеской атаки вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал об атаке на Днепровский район в 14:25. Тогда в городе также возник пожар, обошлось без раненых.



Последствия вражеской атаки на Днепровский район 5 августа / Фото с телеграм-канала Александра Ганжи

Напомним, днем 7 августа россияне также провели атаку на Одессу. Последствия атаки фиксируются на стадионе "Черноморец". Там разрушены крыша, остекление и трибуны.

Кроме того, известно, что в результате российской атаки на Одессу пострадал один человек.