Про це пише очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки ворожої атаки по Дніпру?

За даними Олександра Ганжи, на місці внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

До цього очільник Дніпропетровської ОВА повідомляв про атаку на Дніпровський район о 14:25. Тоді також у місті виникла пожежа, обійшлося без поранених.



Наслідки ворожої атаки на Дніпровський район 5 серпня / Фото з телеграм-каналу Олександра Ганжи

Нагадаємо, вдень 7 серпня росіяни також атакували Одесу. Наслідки атаки фіксують на стадіоні "Чорноморець". Там зруйновано дах, скління та трибуни.

Окрім того, відомо, що внаслідок російської атаки на Одесу постраждала одна людина.