Воздушная тревога в Киеве длилась несколько часов из-за угрозы беспилотников.

Какие последствия атаки на Киев?

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Днепровском районе возник пожар в складском здании в результате падения БПЛА.

Также глава города рассказал, что в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила в результате падения дрона.

Кроме того, обломки упали на открытой территории – тоже в Дарницком районе. Там поднимается дым.

По состоянию на 13:17 в столице было 9 пострадавших в результате утренних атак.

Напомним, что после 08:00 российский дрон попал в 24-этажное здание на уровне 11 – 12 этажей.

Ночью Киев и область тоже находились под вражескими ударами. В Дарницком и Голосеевском районах горели 2 грузовых автомобиля, а в Белой Церкви вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.

Под атакой россиян находились и другие регионы.

Так, в Одесской области враг поразил пункт пропуска на границе с Молдовой "Старокозачее". Повреждены постройки, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. Вспыхнул масштабный пожар.Два человека погибли, еще три пострадали.