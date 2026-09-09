Воздушная тревога в Киеве длилась несколько часов из-за угрозы беспилотников.
Какие последствия атаки на Киев?
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Днепровском районе возник пожар в складском здании в результате падения БПЛА.
Также глава города рассказал, что в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила в результате падения дрона.
Кроме того, обломки упали на открытой территории – тоже в Дарницком районе. Там поднимается дым.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По состоянию на 13:17 в столице было 9 пострадавших в результате утренних атак.
Напомним, что после 08:00 российский дрон попал в 24-этажное здание на уровне 11 – 12 этажей.
Ночью Киев и область тоже находились под вражескими ударами. В Дарницком и Голосеевском районах горели 2 грузовых автомобиля, а в Белой Церкви вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности.
Под атакой россиян находились и другие регионы.
Так, в Одесской области враг поразил пункт пропуска на границе с Молдовой "Старокозачее". Повреждены постройки, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. Вспыхнул масштабный пожар.Два человека погибли, еще три пострадали.