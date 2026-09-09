Повітряна тривога у Києві тривала кілька годин через загрозу безпілотників.
Які наслідки атаки на Київ?
Як повідомив мер Віталій Кличко, у Дніпровському районі виникла пожежа в складській будівлі внаслідок падіння БпЛА.
Також очільник міста розповів, що у Дарницькому районі сталося спалахнув трав'яний настил внаслідок падіння дрона.
Окрім того, уламки впали на відкритій території – теж у Дарницькому районі. Там підіймається дим.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Станом на 13:17 у столиці було 9 постраждалих внаслідок ранкових атак.
Нагадаємо, що після 08:00 російський дрон влучив у 24-поверховий будинок на рівні 11 – 12 поверхів.
Уночі Київ і область теж перебували під ворожими ударами. У Дарницькому та Голосіївському районах горіли 2 вантажні автомобілі, а у Білій Церкві спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.
Під атакою росіян були й інші регіони. Так, на Одещині ворог уразив пункт пропуску на кордоні з Молдовою "Старокозаче". Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Дві людини загинули, ще три постраждали.