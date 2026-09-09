Чотири години у Києві тривала повітряна тривога через дронову небезпеку.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 08:09 Повітряні сили попередили, що реактивний БпЛА перебуває над Києвом.

Близько 08:12 у Києві пролунали вибухи.

Моніторингові канали пишуть про приліт у районі житлової забудови на Позняках.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталося влучання БпЛА в 16-поверховий будинок.

"Екстрені служби прямують на місце", – уточнив міський голова.

Нагадаємо, що уночі Київ теж перебував під російським обстрілом. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися 2 вантажних автомобілів та гараж, на інший локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля. Жертв та постраждалих немає.

Уночі та вранці росіяни обстріляли Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони Київщини.

У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.

Неспокійно було і в інших регіонах України. Так, у Дніпрі внаслідок російського обстрілу загорівся склад із будівельними матеріалами і приватний будинок. З будинку врятували троє людей, зокрема 15-річного хлопця.

Ворог вдарив по КПП "Старокозаче" на Одещині. Пошкоджена інфраструктура пункту пропуска. На жаль, дві людини загинули, ще три постраждали.