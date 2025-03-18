Россияне терроризируют "Шахедами": в Черкассах прогремели взрывы
- В Черкассах ночью 18 марта прогремели взрывы во время атаки дронов-камикадзе "Шахед".
- Сейчас информации о разрушениях или пострадавших нет.
В Черкассах ночью 18 марта прогремели взрывы. Враг атаковал город ударными БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Россияне атаковали Черкассы
Ночью российская армия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Черкасскую область тревога охватила в 21:21 17 марта. С тех пор область находилась под угрозой атаки.
В 01:12 Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении Черкасс. Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.
Около 01:24 в Черкассах прогремела серия взрывов. Корреспонденты Суспильного сообщают, что вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО.
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Сейчас информация о разрушениях или повреждениях не поступала. Также не сообщалось о пострадавших в результате атаки.
В то же время ранее, вечером 17 марта, российская армия также атаковала дронами Днепровский район. В результате атаки вспыхнул пожар, поврежден инфраструктурный объект. Информация о пострадавших не поступала.