Россияне третий раз обстреляли аэродром "Коротич" под Харьковом: уничтожены ангары и спортивные самолеты

Россияне третий раз обстреляли аэродром "Коротич" в Харьковской области. В результате атаки уничтожены два ангара и авиатехника.

В результате атаки пострадавших нет. Сообщают, что находившиеся на территории аэродрома люди успели скрыться.

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Однако два поврежденных ангара были разрушены полностью, а вместе с ними и вся авиационная техника, а это легкие спортивные и тренировочные самолеты.

– говорится в сообщении.

Руководитель Харьковского аэроклуба Сергей Филатов отметил, что, публикуя фото с последствиями предыдущего нападения, надеялся, что враг увидит, что никакой военной техники на аэродроме не было и нет. Однако это не остановило врага атаковать аэродром в третий раз.

Самый старый ангар полностью разрушен

Следовательно, россияне разрушили самый большой и самый старый ангар, построенный в 60-х годах прошлого века.

Находившегося рядом ангара также больше нет. Самолеты, поднимавшиеся в небо в ознакомительные, туристические и учебные полеты, использовались частными пилотами для воздушных путешествий, уничтожены,

– добавили в пресс-службе аэродрома.

Аэроклуб в очередной раз подчеркнул, что на территории аэродрома никаких военных самолетов или вертолетов или другой военной техники нет и не было.

Последствия обстрела: ангар полностью разрушен / Фото Харьковский аэроклуб

Кратко о ситуации на Харьковщине

Харьковская область остается важным плацдармом для наступления русской армии. Враг обстреливает города и села в регионе и планирует дальнейшие наступления.

В результате российских обстрелов за сутки 2 июня в Харьковской области погиб один человек, а еще 7 – пострадали. Кроме того, кафиры повредили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и ангар с зерном.

По данным Генштаба, в Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны.

В то же время российская армия продвинулась юго-восточнее Изюма, захватив населенный пункт Пасека и вернув под свой контроль Довгенькое.

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