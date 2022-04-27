Россияне трижды за день обстреляли кассетными снарядами поселок на Днепропетровщине
27 апреля 2022 , 18:45Читати новину українською
Источник:Днепропетровская ОГА
Российские оккупанты трижды за сутки обстреляли поселок Большая Костромка в Днепропетровской области.
Поселок граничит с Херсонщиной
Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
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Оккупанты уже трижды сегодня обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, граничащую с Херсонщиной. Людей, к счастью, не задело,
– написал Резниченко.
В результате обстрелов село частично без света. По словам главы Днепропетровской ОГА, на месте работают специалисты.
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- Также сегодня россияне обстреляли днепропетровское село Марьянское: на улицах под домами лежат неразорванные снаряды.
- В то же время, украинские защитники сбили ракету оккупантов из ПЗРК "Игла". Обломки сняли на одном из полей Днепропетровской области.
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