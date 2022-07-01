Убегая со Змеиного, россияне жгли технику и документы: ВСУ уничтожили "Тор", катер и склад

1 июля 2022 , 02:34
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Источник:

ОК "Юг"

Россияне скрылись с острова Змеиный после атаки Вооруженных Сил Украины. Убегая, враги потеряли много техники.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Некоторую технику врага атаковали ВСУ, а другую – россияне вместе с документами уничтожали своими силами. 

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Россия уничтожала свою технику и жгла документы, отступая со Змеиного

Россияне, отступая с острова Змеиный, пытались уничтожить все следы своего пребывания и заминировать территорию.

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, провели минирование местности, причала и окрестных вод у острова,
– сообщило ОК "Юг". 

Более того, уже есть информация о том, что наши ракетно-артиллерийские удары уничтожили технику врага:

  • зенитно-ракетный комплекс "Тор";
  • один из маломерных катеров;
  • прицеп, перевозивший дизель-генератор;
  • радиолокационную станцию;
  • полевой склад боеприпасов.

Отступая, враги взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", а также над морем потеряли вертолет.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию ориентировочно на 02:12 1 июля идет операция, ведь обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций.

"Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются", – сообщило командование. 

Враг совершал вылеты из Крыма для эвакуации со Змеиного

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма,
– сообщило командование.  

Добавили также, что один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесской области 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Предварительно обошлось без разрушений и потерь.

Кратко об освобождении Змеиного от врага

  • 30 июня стало известно, что после ударов ВСУ враг, вероятно, эвакуировался с острова Змеиный
  • Впоследствии информацию подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что на Змеином россиян больше нет, ведь ВСУ провели отличную операцию.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты не выдержали массированной атаки от наших военных. Объяснил, что ВСУ ударили по россиянам из артиллерии, наносили ракетные, а также авиаудары. Так что захватчики покинули остров. 
  • В МВД объяснили, что враг попытается вернуться, однако ему ничего не удастся

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Автор: Діана Квасневська