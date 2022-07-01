Убегая со Змеиного, россияне жгли технику и документы: ВСУ уничтожили "Тор", катер и склад
Источник:ОК "Юг"
Россияне скрылись с острова Змеиный после атаки Вооруженных Сил Украины. Убегая, враги потеряли много техники.
Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Некоторую технику врага атаковали ВСУ, а другую – россияне вместе с документами уничтожали своими силами.
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Россия уничтожала свою технику и жгла документы, отступая со Змеиного
Россияне, отступая с острова Змеиный, пытались уничтожить все следы своего пребывания и заминировать территорию.
Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, провели минирование местности, причала и окрестных вод у острова,
– сообщило ОК "Юг".
Более того, уже есть информация о том, что наши ракетно-артиллерийские удары уничтожили технику врага:
- зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- один из маломерных катеров;
- прицеп, перевозивший дизель-генератор;
- радиолокационную станцию;
- полевой склад боеприпасов.
Отступая, враги взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", а также над морем потеряли вертолет.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию ориентировочно на 02:12 1 июля идет операция, ведь обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций.
"Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются", – сообщило командование.
Враг совершал вылеты из Крыма для эвакуации со Змеиного
Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма,
– сообщило командование.
Добавили также, что один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесской области 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Предварительно обошлось без разрушений и потерь.
Кратко об освобождении Змеиного от врага
- 30 июня стало известно, что после ударов ВСУ враг, вероятно, эвакуировался с острова Змеиный.
- Впоследствии информацию подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что на Змеином россиян больше нет, ведь ВСУ провели отличную операцию.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты не выдержали массированной атаки от наших военных. Объяснил, что ВСУ ударили по россиянам из артиллерии, наносили ракетные, а также авиаудары. Так что захватчики покинули остров.
- В МВД объяснили, что враг попытается вернуться, однако ему ничего не удастся.
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