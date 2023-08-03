Хотел зарезать, – россиянин, сбежавший от армии в Грузию, устроил истерику из-за "русофобии"

Трусливые россияне, которые поддерживают вторжение в Украину, но не хотят воевать, продолжают бежать в Грузию. Однако их там ждет далеко не гостеприимная встреча.

В частности, об этом рассказал один из беглецов. Видео с его истерикой 2 августа распространили в ряде телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал.

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На видео гражданин страны-террориста жалуется на негостеприимность грузин. Более того, в традиционной для оккупантов манере он буквально силой заставляет хорошо к себе относиться. В частности, уклонист грозился расправой гражданам Грузии за их "предвзятость и враждебность к россиянам".

Также мужчина нагло называл грузин "рабами" и рассказывал, что якобы до войны россияне их "кормили". Несмотря на это, по его словам, местным крайне не нравятся незваные "гости" из России. Поэтому они время от времени напоминают беглецам, чтобы те убирались.

Я тупо хотел достать нож и зарезать,

– истерит уклонист.

Кроме этого, россиянин заявил, что таких, как он, в Тбилиси много. Беглецы якобы могут устроить бунт. Однако подобные заявления из уст граждан страны-террориста – не более чем их мечты. Ведь у себя дома они привыкли терпеть и кушать все, что им положит кремлевская преступная власть.

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