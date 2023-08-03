Зокрема, про це розповів один із втікачів. Відео з його істерикою 2 серпня поширили в низці телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал.

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Росіянина, який втік від мобілізації в Грузію, зустріли "вороже"

На відео громадянин країни-терористки скаржиться на негостинність грузинів. Ба більше, в традиційній для окупантів манері він буквально силою змушує добре до себе ставитися. Зокрема, ухилянт почав погрожувати розправою громадянам Грузії за їхні "упередженість та ворожість до росіян".

Також чоловік нахабно називав грузинів "рабами" та розповідав, що нібито до війни росіяни їх "годували". Попри це, за його словами, місцевим вкрай не подобаються непрохані "гості" із Росії. Тому вони час від часу нагадують втікачам, щоб ті забиралися геть.

Я тупо хотів дістати ніж і зарізати,

– істерить ухилянт.

Окрім цього, росіянин заявив, що таких, як він, у Тбілісі є багато. Втікачі нібито можуть влаштувати бунт. Проте подібні заяви з уст громадян країни-терористки – не більше ніж їхні мрії. Адже у себе вдома вони звикли терпіти та їсти все, що їм покладе кремлівська злочинна влада.

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