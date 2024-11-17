Трагедия на Сумщине: оккупанты убили мужчину, который ловил рыбу

Приграничные регионы Украины постоянно подвергаются российским обстрелам из артиллерии. Стало известно об очередной жертве оккупантов на Сумщине.

Ею стал 73-летний местный житель, сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Погиб на рыбалке

По данным следствия, 17 ноября 2024 года около 13:00 оккупанты с территории страны-агрессора из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Зноб-Новгородской общины Шосткинского района.

В результате атаки врага погиб 73-летний мужчина, который рыбачил на озере.

Также повреждено медицинское учреждение и 7 частных домов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

К слову, во время массированной атаки Кремль унес жизни двух энергетиков в Одесской области и двух железнодорожников в Днепровской области.