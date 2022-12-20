Россияне убили танком 20 своих солдат: оккупант ноет о потерях
Источник:ГУР МО
Захватчик жалуется матери на своих командиров. Он заявил, что из-за их приказов россияне умирают еще больше.
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Они опубликовали разговор россиянина с матерью.
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"Пацанов покрошили нормально. Приехал из Ярославля третий батальон к нам на подкрепление и 20 человек убило. Я не ранен, нет и царапины. Стою смотрю на х*хлов в ту сторону. И то это наш так выстрелил и 20 пацанов убил. Командование здесь такое – твари. Своих убивают", – сказал россиянин.
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Оккупанта, телефонный разговор которого зафиксировали, зовут Алексей. Мать спрашивает, захочет ли он дальше воевать. Однако тот не хочет отвечать и говорит, что тоже теперь командир.
Потери больше от своих, чем от х*хлов. Здесь все серьезно, мама, – сказал захватчик.
Мать врага возмутилась, что теперь война пришла и в русские города.
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- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Путин приехал 19 декабря в Минск, чтобы договориться об усилении своей армии
- По информации заместителя руководителя ГУР Вадима Скибицкого, украинские военные работают и на территории России. Спецоперации проводятся только против военных целей.
- В еще одной перехваченном разговоре россиянин жалуется, что очень хочет домой, потому что даже чеченцы боятся воевать. Оккупант говорит, что на их позиции прилетают украинские дроны и атакуют взрывчаткой.