Россияне убили танком 20 своих солдат: оккупант ноет о потерях

Захватчик жалуется матери на своих командиров. Он заявил, что из-за их приказов россияне умирают еще больше.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Они опубликовали разговор россиянина с матерью.

К теме Во время обмена пленными россияне делят людей на "сорты", – украинская разведка

"Пацанов покрошили нормально. Приехал из Ярославля третий батальон к нам на подкрепление и 20 человек убило. Я не ранен, нет и царапины. Стою смотрю на х*хлов в ту сторону. И то это наш так выстрелил и 20 пацанов убил. Командование здесь такое – твари. Своих убивают", – сказал россиянин.

О чем еще говорили россияне

Оккупанта, телефонный разговор которого зафиксировали, зовут Алексей. Мать спрашивает, захочет ли он дальше воевать. Однако тот не хочет отвечать и говорит, что тоже теперь командир.

Потери больше от своих, чем от х*хлов. Здесь все серьезно, мама, – сказал захватчик.

Мать врага возмутилась, что теперь война пришла и в русские города.

Перехваченный диалог русских: слушать запись

Информация от украинской разведки: последние новости