Россияне убили уже 223 ребенка: количество раненых выросло до 408

Российские военные не только уничтожают украинские города, но и уносят жизни наших граждан. Среди них, к сожалению, – дети.

В результате вооруженной агрессии России на территории Украины погибли 223 ребенка. Таковы актуальные данные Ювенальных прокуроров по состоянию на утро 6 мая.

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Регионы, в которых пострадали дети

К сожалению, больше всего украинских деток с начала полномасштабного вторжения пострадало в Донецкой области. Также известно и о других областях:

Донецкая область – 139,

Киевская – 116,

Харьковская – 96,

Черниговская – 68,

Херсонская – 46,

Николаевская – 44,

Луганская – 37,

Запорожская – 27,

Сумская – 17,

город Киев – 16,

Житомирская – 15.

В целом, с начала войны России против Украины по меньшей мере 631 ребенок пострадал. К сожалению, за минувшие сутки количество жертв среди несовершеннолетних выросло. Так, российская агрессия унесла жизни 223 детей. Еще по меньшей мере 408 ранены.

Ювенальные прокуроры подчеркивают, что цифры не окончательные. Пока продолжают устанавливать данные в тех местах, где сейчас ведутся активные боевые действия, а также на временно оккупированных и освобожденных от вражеских военных территориях.

За прошедшие сутки стало известно еще о двух смертях

Российские оккупанты в четверг, 5 мая, обстреляли региональный ландшафтный парк "Фельдман Экопарк". Он расположен в поселке городского типа Лесное Харьковской области. В результате вражеского удара погиб 15-летний волонтер. Он занимался кормлением, а также эвакуацией животных.

Также удалось обнаружить еще одну смерть несовершеннолетнего. Так, 23 апреля жертвой бомбардировки стал 17-летний юноша. Тогда вражеские военные обстреляли село Новоселовка Покровского района Донецкой области.

Подчеркивают Ювенальные прокуроры и то, что оккупанты продолжают уничтожать учебные заведения. Так, с начала войны в городах и селах Украины повреждения получили 1 607 учебных заведений. Стоит отметить, что 121 из них полностью уничтожено.

Число пострадавших ежедневно растет

Известно, что в ночь на 5 мая российские оккупанты обстреливали Донецкую область. В результате вражеских ударов существенно пострадал Краматорск. От рук захватчиков пострадали 25 человек, шестерых из них отправили в больницу. В Донецкой ОВА подчеркнули, что угрозы жизни госпитализированных нет.

Также 4 мая оккупанты обстреляли Святогорск Краматорского района. Попали они и на территорию Свято-Успенской лавры, в которой прятались вынужденно перемещенные лица. От вражеской атаки пострадали семь человек.

Утренняя сводка Генштаба за 6 мая: смотрите видео