Оккупантам плевать, кто перед ними – гражданский или военный. Они целенаправленно уничтожают все украинское население.

Смотрите также Израильская модель: каких гарантий безопасности ждать от США и что они изменят для Украины

Российский цинизм зашкаливает

В воскресенье, 20 августа, около 15:30 оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на жителя Херсонщины. Тот шел по улице Новоборислава, когда на него упало 2 российских взрывных аппарата.

Жизнь еще одного жителя Херсонщины сегодня оборвала российкая армия,

– написал глава Херсонской ОВА.

Мужчине было 33 года. Врачи не могли ничем помочь мужчине – в результате полученных травм и ран местный житель погиб прямо на месте.

Россия осуществляет геноцид населения