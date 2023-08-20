Окупантам плювати, хто перед ними – цивільний чи військовий. Вони ціленаправлено знищують все українське населення.
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Російський цинізм зашкалює
У неділю, 20 серпня, близько 15:30 окупанти скинули з безпілотника вибухівку на жителя Херсонщини. Той йшов вулицею Новоборислава, коли на нього впало 2 російських вибухових апарати.
Життя ще одного жителя Херсонщини сьогодні обірвала російська армія,
– написав голова Херсонської ОВА.
Чоловіку було 33 роки. Лікарі не могли нічим допомогти чоловіку – внаслідок отриманих травм та ран місцевий житель загинув прямо на місці.
Росія здійснює геноцид населення
- 19 серпня Росія атакувала центр Чернігова ракетами "Іскандер". Удар по драмтеатру забрав життя семи людей, поранення отримали 148 цивільних. Серед них – 15 дітей і 15 співробітників поліції.
- Окупанти вбили дитину, батька 4 дітей, вчителів. Наймолодшою загиблою є 6-річна Софія – вона була довгоочікуваною дитиною в сім'ї.
- Росіяни били по місцю, де проводили виставку дронів. За словами організаторів, про її проведення знали обмежене коло осіб. Про місце їм повідомили за декілька годин до початку.