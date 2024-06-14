Россияне ударили 3 "Искандерами" по Запорожью, остальные ракеты летели на Запад, – Евлаш об атаке

Россия 14 июня в очередной раз атаковала Украину ракетами различных типов. В частности, враг атаковал 3 баллистическими ракетами Запорожье.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он рассказал, что враг прицельно атаковал ракетами Запад Украины, передает 24 Канал.

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Воздушные силы прокомментировали ночную атаку

Илья Евлаш рассказал, что противник начал свою атаку около 23:00 13 июня. Так, враг сначала запустил 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", которые, к слову, все были сбиты украинскими защитниками.

Также враг запустил 3 баллистические ракеты типа "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма. Ими оккупанты атаковали Запорожье. Позже, около 3 часов ночи враг начал бить ракетами, которые запустил из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Собственно, зашли они (крылатые ракеты – 24 Канал) в воздушное пространство Украины с территории Сумской области. В основном, они направлялись на Запад Украины. Целили уже классически по объектам критической и военной инфраструктуры. Именно из 10 ракет 7 удалось уничтожить,

– сообщил Евлаш.

В Воздушных силах добавили, что к отражению атаки привлекали как мобильные огневые группы, так и зенитные ракетные подразделения, тактическая авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Что касается утренней тревоги, то Евлаш объяснил, что ее объявили из-за применения врагом аэробаллистической ракеты типа "Кинжал". Известно, что цель двигалась очень быстро и зашла в воздушное пространство Украины с Севера. Евлаш сообщил, что "Кинжал" враг также направил на Хмельнитчину, где она не достигла своей цели.