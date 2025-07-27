Россияне ударили дроном по автобусу в Сумской области: есть погибшие и пострадавшие

Вечером 27 июля россияне с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской общины. Из-за обстрела врага погибли люди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Что известно об обстреле Юнаковской общины Сумщины?

Около 16:30 российские оккупанты применили дроны по Юнаковской общине Сумской области. В Иволжанском в этот момент ехал автобус с гражданскими людьми. Удар пришелся именно по нему.

Предварительно известно, что в результате атаки погибли три человека. Ранения получили около 20 пассажиров. Врачи оказывают им медицинскую помощь. Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию.

Местные власти и ответственные службы сейчас уточняют последствия обстрела. По данным Сумской областной прокуратуры, автобус был рейсовым и двигался по общине. Правоохранители проводят досудебное расследование по факту военных преступлений, повлекших гибель людей.

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Этот удар был третьим за сутки в области. Ранее россияне ударили УАБом по энергетической инфраструктуре другой общины, а ночью атаковали гражданских.