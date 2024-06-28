Россияне ударили "Искандером" по Одесской области: последствия атаки
Источник:Сили оборони Півдня
Российские войска нанесли удар баллистикой, предположительно "Искандер-М", по Одесской области. Как следствие, зафиксировано возгорание пшеничного поля.
Об этом сообщило командование Сил обороны Юга. Отмечают, что на месте продолжается ликвидация пожара.
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Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области,
– говорится в сообщении.
В результате попадания, как сообщили военные, загорелось пшеничное поле. Прошло без жертв и пострадавших.
"Пожар ликвидируют. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются", - добавляют в Силах обороны.
В Одессе загорелось пшеничное поле после ракетной атаки / Фото Сил обороны Юга
Пожар ликвидируют / Фото Сил обороны Юга
Враг бил баллистикой / Фото Сил обороны Юга
Главное об ударе
- Взрыв в Одессе прогремел около 12:00 сегодня, 28 июня.
- В Воздушных силах предварительно сообщали об угрозе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Н момент атаки в регионе была объявлена воздушная тревога.
- В Воздушных силах тоже сообщали об ударе баллистической ракетой по региону, другие подробности обстрела пообещали предоставить позже.