Россияне ударили "Искандером" по Одесской области: последствия атаки

Российские войска нанесли удар баллистикой, предположительно "Искандер-М", по Одесской области. Как следствие, зафиксировано возгорание пшеничного поля.

Об этом сообщило командование Сил обороны Юга. Отмечают, что на месте продолжается ликвидация пожара.

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Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области,

– говорится в сообщении.

В результате попадания, как сообщили военные, загорелось пшеничное поле. Прошло без жертв и пострадавших.

"Пожар ликвидируют. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются", - добавляют в Силах обороны.



В Одессе загорелось пшеничное поле после ракетной атаки / Фото Сил обороны Юга



Пожар ликвидируют / Фото Сил обороны Юга



Враг бил баллистикой / Фото Сил обороны Юга

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