Россияне ударили "Искандером" по Одесской области: последствия атаки

28 июня 2024, 14:17
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Источник:

Сили оборони Півдня

Российские войска нанесли удар баллистикой, предположительно "Искандер-М", по Одесской области. Как следствие, зафиксировано возгорание пшеничного поля.

Об этом сообщило командование Сил обороны Юга. Отмечают, что на месте продолжается ликвидация пожара.

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Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области,
– говорится в сообщении.

В результате попадания, как сообщили военные, загорелось пшеничное поле. Прошло без жертв и пострадавших.

"Пожар ликвидируют. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются", - добавляют в Силах обороны.


В Одессе загорелось пшеничное поле после ракетной атаки / Фото Сил обороны Юга


Пожар ликвидируют / Фото Сил обороны Юга


Враг бил баллистикой / Фото Сил обороны Юга

Главное об ударе

  • Взрыв в Одессе прогремел около 12:00 сегодня, 28 июня.
  • В Воздушных силах предварительно сообщали об угрозе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Н момент атаки в регионе была объявлена воздушная тревога.
  • В Воздушных силах тоже сообщали об ударе баллистической ракетой по региону, другие подробности обстрела пообещали предоставить позже.

Автор: Анастасія Лукашевська