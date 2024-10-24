Российские военные ударили по отделению "Новой почты" в Донецкой области: есть погибшие и раненые
Источник:Вадим Филашкин
Российские войска в четверг, 24 октября, обстреляли поселок Алексеево-Дружковка в Донецкой области. Под вражеским ударом оказалось в частности отделение "Новой почты".
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Известно, что в результате обстрела двое мужчин погибли, еще один – травмирован.
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Россияне ударили по Алексеево-Дружковке
Российская армия обстреляла поселок около 16:30. Сейчас на месте удара продолжается поисково-спасательная операция, служащие ГСЧС тушат пожар.
Россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту – отделению "Новой почты", повредили также админздания,
– написал Вадим Филашкин.
Глава ОВА также в очередной раз призвал граждан эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще одного мужчину 37 лет доставили в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой, ему оказывают квалифицированную помощь.
Тип использованного россиянами оружия и окончательное количество пострадавших еще устанавливаются.
Российские войска обстреляли Алексеево-Дружковку / Фото: "Радио Свобода"
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
К слову, 24 октября, Россия также ударила авиабомбами по Купянску в Харьковской области. Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что одна из авиабомб попала по логистической инфраструктуре, а другая – по торговому центру.