Россияне с дронов обстреляли гражданские автобусы в Херсоне

Оккупанты намеренно обстреливают общественный транспорт в Херсоне. Враг дронами атаковал автобусы в городе. Известно о пострадавшем.

Утром председатель Херсонской МВА сообщил, что в Антоновке под вражеский обстрел попал 47-летний мужчина и получил минно-взрывную травму и осколочное ранение.

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Россияне атаковали общественный транспорт

Позже местные власти уточнили, что 47-летний раненый – водитель автобуса, который работал на маршруте N5.

Сегодня враг снова атаковал беспилотниками общественный транспорт в Херсоне. Было по крайней мере два сброса взрывчатки. Повреждены автобусы,

– заявил Мрочко.

Из-за повышенной активности российских дронов снова сокращены автобусные маршруты N5, 17, 38. Конечная остановка – площадь Черновола. В МВА посоветовали учесть это при планировании перемещений по городу. О восстановлении маршрутов будет сообщено дополнительно.

К слову, оккупанты ударили по предприятию в Запорожье, погибли три человека.