Россияне ударили по Белгород-Днестровскому баллистикой: под завалами могут быть люди

Оккупанты атаковали Белгород-Днестровский Одесской области. Известно о повреждении местного учебного заведения –под завалами могут быть люди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера.

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Последствия вражеской атаки на Белгород-Днестровский

В результате обстрела оккупантов в Белгород-Днестровском разрушено учебное заведение. Россияне использовали баллистику для террора украинского города.

Под завалами могут быть люди, в том числе взрослые из преподавательского состава. Кипер объяснил, что детей в заведении во время атаки не было – они сейчас на каникулах.

Сейчас продолжается работа по ликвидации последствий.

Напомним, что в ночь на 23 июня Россия массированно атаковала столицу Украины. В результате обстрела много пострадавших, есть погибшие.

Во время атаки на Киев тысячи жителей скрывались в метро. Повреждения есть в нескольких районах, в частности враг атаковал электрические сети.

Ночью вражеская армия запустила по нашей стране в целом 368 дронов и ракет, из которых ПВО смогла сбить большинство.