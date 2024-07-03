Россияне ударили по Днепру ракетами и дронами: жуткие фото после атаки
Источник:Николай Лукашук
Россияне утром 3 июля ударили по Днепру ракетами и дронами. В сети показали жуткие фото после атаки.
После атаки в городе несколько поврежденных объектов. К сожалению, известно также о погибших.
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Известно о 3 погибших в Днепре
Известно, что в городе повреждены торговый центр, медучреждение и заправка. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что после обстрела возникло несколько возгораний.
Так сейчас выглядит один из торговых центров города. Побитые автомобили, окна, задело заправочную станцию. Все последствия выясняются,
– написал Николай Лукашук.
К сожалению, есть информация о 3 погибших.
К сожалению, есть погибшие гражданские…,
– написал городской голова Днепра Борис Филатов.
Сообщается также по меньшей мере о 18 пострадавших. Среди них – 14-летняя девочка.
Добавим, что утром Воздушные силы предупреждали Днепр и область о движении ракет и дронов. В 8:45 в городе услышали первый взрыв, а затем еще несколько. В общей сложности зафиксировали примерно 10 взрывов.
Последствия атаки по Днепру / Фото Николая Лукашука