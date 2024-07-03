Россияне ударили по Днепру ракетами и дронами: жуткие фото после атаки

Россияне утром 3 июля ударили по Днепру ракетами и дронами. В сети показали жуткие фото после атаки.

После атаки в городе несколько поврежденных объектов. К сожалению, известно также о погибших.

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Известно о 3 погибших в Днепре

Известно, что в городе повреждены торговый центр, медучреждение и заправка. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что после обстрела возникло несколько возгораний.

Так сейчас выглядит один из торговых центров города. Побитые автомобили, окна, задело заправочную станцию. Все последствия выясняются,

– написал Николай Лукашук.

К сожалению, есть информация о 3 погибших.

К сожалению, есть погибшие гражданские…,

– написал городской голова Днепра Борис Филатов.

Сообщается также по меньшей мере о 18 пострадавших. Среди них – 14-летняя девочка.

Добавим, что утром Воздушные силы предупреждали Днепр и область о движении ракет и дронов. В 8:45 в городе услышали первый взрыв, а затем еще несколько. В общей сложности зафиксировали примерно 10 взрывов.

Последствия атаки по Днепру / Фото Николая Лукашука