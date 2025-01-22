В Харьковской области оккупанты ударили беспилотниками по гражданскому авто: погибли люди

Россияне продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. Вечером 21 января враг ударил дронами по жителям села Гоптовки, что в Дергачевской общине.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, передает 24 Канал. Трагедия произошла около 18:30.

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Что известно об ударе дронами

Российские военные атаковали гражданскую машину, которой местные жители передвигались по населенному пункту. Двое мужчин, 1968 и 1980 годов рождения, погибли на месте.

Задоренко также выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, утром 21 января оккупанты ударили беспилотником "Молния-2" по Купянску, что в Харьковской области. В результате пострадали двое гражданских лиц – 64-летняя женщина и 68-летний мужчина, которые находились в собственном авто, а также трое полицейских при исполнении служебных обязанностей.

К слову, по данным аналитиков Deep State, россияне имеют определенные продвижения возле поселка Двуречная Харьковской области. Украинские защитники продолжают сдерживать врага вдоль всей линии фронта, отражая его многочисленные атаки.