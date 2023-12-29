Удар по Харькову: в ГСЧС поделились видео спасения мужчины из-под завалов дома

Утром враг более двух десятков раз ударил по Харькову ракетами. оккупанты попали, в частности, в жилые дома.

В результате вражеской атаки 3 человека погибли, еще 13 получили ранения. В ГСЧС показали кадры спасения мужчины из-под завалов разрушенного оккупантами здания.

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Сработали оперативно

По данным Харьковской областной прокуратуры противник нанес по городу 22 удара. Предварительно из установок С-300.

Повреждения получили складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия. Из-под завалов одного из домов работникам ГСЧС удалось достать мужчину живым.

В ведомстве отметили, что спасти человека смогли благодаря оперативности и профессионализму чрезвычайников.

Спасатели достали мужчину из-под завалов дома в Харькове: видео ГСЧС

Пострадавшего госпитализировали. Он находится в состоянии средней степени тяжести. По словам представителя медучреждения, конечности и грудная клетка мужчины целые, он имеет сотрясение мозга и повреждение мягких тканей головы.

Атака по Харькову: что известно

29 декабря в течение 3-х часов, начиная с 5 утра, российские захватчики выпустили по Харькову более 20 ракет.

Взрывы раздавались в разных частях города. Они вызвали 2 пожара и многочисленные разрушения на объектах гражданской инфраструктуры.

Во время тушения одного из пожаров эвакуировали 30 человек, в том числе 2 детей.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ликвидация последствий ракетных попаданий в Харькове / Фото ГСЧС