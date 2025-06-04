Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Россияне ударили по окраине Харькова

В 10:38 Терехов сообщил, что согласно предварительной информации, ударный БПЛА типа "Молния" ударил по окраине города в Киевском районе.

Вскоре мэр города сообщил детали атаки.

Под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной. К счастью, обошлось без возгорания,

– говорится в сообщении.

Указывается, что один человек пострадал. Так, известно, что работник АЗС получил ранение ноги.

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Напомним, что этой ночью враг нанес комбинированный удар БПЛА и ракетами по Харькову, а также по Харькову и его пригороду. Россияне применили 2 ракеты и 9 "Шахедов". Известно, что один "Шахед" – не взорвался. Остальные – попали.

Оккупанты били по гражданской инфраструктуре, по предприятиям, по человеческим домам, СТО, парка. В общем, как указывал городской голова Терехов, зафиксировано прилеты по 7 локациям.