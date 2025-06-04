Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Вибухи в кількох регіонах, удари по будинках та підприємствах: наслідки нічної атаки "Шахедами"

Росіяни вдарили по околиці Харкова

О 10:38 Терехов повідомив, що відповідно до попередньої інформації, ударний БпЛА типу "Молнія" ударив по околиці міста у Київському районі.

Невдовзі мер міста повідомив деталі атаки.

Під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної. На щастя, обійшлося без загоряння,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що одна людина постраждала. Так, відомо, що працівник АЗС зазнав поранення ноги.

Дивіться також Росія вночі запустила майже сотню "Шахедів": скільки ворожих цілей знищено

Нагадаємо, що цієї ночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову, а також передмістю. Росіяни застосували 2 ракети та 9 "Шахедів". Відомо, що один "Шахед" – не вибухнув. Решта – влучили.

Окупанти били по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по людських будинках, СТО, парку. Загалом, як вказував міський голова Терехов, зафіксовано прильоти по 7 локаціях.