Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Атака "Шахедами" по Україні

У ніч проти 4 червня російські загарбники атакували 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ Криму;

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина,

– повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.