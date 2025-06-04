Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Атака "Шахедами" по Україні
У ніч проти 4 червня російські загарбники атакували 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда – ТОТ Криму;
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина,
– повідомили в Повітряних силах.
Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.