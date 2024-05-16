Россия нанесла как минимум 5 ударов "Шахедами" и ракетой по Харькову: там фиксируют пожары

Вечером 16 мая и ночью 17 мая в Харькове снова раздались взрывы. Стало известно, что оккупанты предварительно ударили по двум районам города.

Воздушные Силы в 22:07 сообщали о атаке беспилотников на регион. Информацию о налетах "Шахедов" на Харьковскую область подтвердил и городской голова Игорь Терехов. По его словам, в городе слышали несколько взрывов с небольшим интервалом. Первый прозвучал в 23:23.

Смотрите также Россияне наступают на Харьковщине и подошли под Волчанск: как изменилась линия фронта за неделю

Прилет в Харькове

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание в Холодногорском районе Харькова. По его словам, на месте возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов написал о прилете в Основянском районе города. Также он предупредил, что россияне не прекратили свой террор.

Будьте осторожны – атака "Шахедов" продолжается, на город заходят новые. Только что прозвучал еще один взрыв,

– написал он в 23:43.

Уже через 8 минут Терехов написал о четвертый взрыв в городе.

В 23:52 Олег Синегубов написал, что враг нанес по меньшей мере пять ударов беспилотниками по Харькову. Угроза в Харькове сохраняется – власть призывает горожан находиться в укрытиях.

По предварительным данным, в городе прогремел и шестой взрыв из-за атаки дронами-камикадзе. После этого враг начал наносить удары по Харькову ракетами, о чем сообщил Олег Синегубов.

"Ракетный удар по Харькову!" – написал он.

Мониторинговые телеграм-каналы также сообщали, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали город баллистикой.

Синегубов также уточнил, что по состоянию на 00:19 зафиксированы попадания в Основянском и Новобаварском районах Харькова. На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Харьковской области звучит с 08:15 16 мая. Оккупанты не перестают обстреливать область как ракетами, так и дронами-камикадзе, а также управляемыми авиационными бомбами с территории России.