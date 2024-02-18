Удар по Краматорску и Славянску: установлено, какими ракетами атаковала Россия

В ночь на 18 февраля российские захватчики нанесли циничный удар по Славянску и Краматорску. Взрывотехники смогли установить тип ракет, которые были использованы против мирного населения.

Говорится об установлении типа двух российских ракет. Об этом сообщила полиция Донецкой области в воскресенье, 18 февраля.

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Взрывотехники установили типы ракет

Как рассказали правоохранители, 17 февраля около 19:30 оккупанты ударили четырьмя ракетами по Краматорску и Славянску. По состоянию на сейчас известно о типах двух из них.

Сейчас взрывотехники установили тип двух ракет – Х-22 и "Искандер М",

– говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Кроме того, правоохранители добавили, что полицейские-парамедики оказывали помощь раненым, эвакуировали людей в больницу и помогали разбирать завалы.

Заметим, что количество жертв в результате российских ударов возросло до четырех. Поисково-спасательные работы пока завершены.

Что известно об атаке по Краматорску и Славянску: основное