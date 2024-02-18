Удар по Краматорску и Славянску: установлено, какими ракетами атаковала Россия
В ночь на 18 февраля российские захватчики нанесли циничный удар по Славянску и Краматорску. Взрывотехники смогли установить тип ракет, которые были использованы против мирного населения.
Говорится об установлении типа двух российских ракет. Об этом сообщила полиция Донецкой области в воскресенье, 18 февраля.
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Взрывотехники установили типы ракет
Как рассказали правоохранители, 17 февраля около 19:30 оккупанты ударили четырьмя ракетами по Краматорску и Славянску. По состоянию на сейчас известно о типах двух из них.
Сейчас взрывотехники установили тип двух ракет – Х-22 и "Искандер М",
– говорится в сообщении полиции Донецкой области.
Кроме того, правоохранители добавили, что полицейские-парамедики оказывали помощь раненым, эвакуировали людей в больницу и помогали разбирать завалы.
Заметим, что количество жертв в результате российских ударов возросло до четырех. Поисково-спасательные работы пока завершены.
Что известно об атаке по Краматорску и Славянску: основное
- В 19:40 17 февраля российские террористы нанесли ракетный удар по центру Славянска. В результате атаки подверглось разрушениям помещение, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая.
- По данным Донецкой областной прокуратуры, в то время в охваченном огнем здании находился сторож. Вероятно, его тело утром 18 февраля 2024 года обнаружили среди завалов спасатели.
- Также вчера враг ударил ракетами по Краматорску. Мишенью для одной из них стал частный жилой дом, в котором находились трое гражданских.
- Известно, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и ее 23-летний сын – их тела деблокировали. Во время поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши.
- Также в прокуратуре отметили, что в больницу доставили супругов пенсионеров – мужчина 78 лет и жена 75 лет. Они получили травмы, находясь в собственном доме.
- Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждено более 20 домохозяйств и автомобиль.
- Прокуроры уже принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими захватчиками. Так, осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.