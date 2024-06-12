Днем 12 июня российская армия атаковала Кривой Рог. Известно о пострадавших и погибших.
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Работают все службы
Президент Украины отреагировал на очередной циничный удар врага. Он отметил, что ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.
По состоянию на 17:40 известно об 11 раненых людях и 6 погибших. Зеленский также выразил соболезнования семьям и близким погибших.
На месте работают все необходимые службы.
Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них,
– написал Зеленский.
На удар также отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также выразил соболезнования родным раненых и погибших. Он написал, что Россия способна терроризировать население до тех пор, пока у нее есть такая возможность.
Современные системы ПВО, больше западного оружия для ВСУ способны лишить агрессора такой возможности,
– подчеркнул он.
Россия ударила по Кривому Рогу: смотрите видео
Россия атаковала Днепропетровскую область
- Утром 12 июня Воздушные силы предупредили об угрозе использования баллистического вооружения. В пригороде Днепра прогремели взрывы. Вероятно, пуск был из Белгородской области. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
- Впоследствии в одном из региональных телеграм-каналов сообщили, что есть прилет в Новомосковском районе. Там можно было наблюдать столб дыма.
- Через некоторое время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил информацию об ударе. По его словам, в результате атаки на месте занялся пожар.