Днем 12 июня российская армия атаковала Кривой Рог. Известно о пострадавших и погибших.

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Работают все службы

Президент Украины отреагировал на очередной циничный удар врага. Он отметил, что ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

По состоянию на 17:40 известно об 11 раненых людях и 6 погибших. Зеленский также выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Редакция 24 Канала присоединяется к соболезнованиям.

На месте работают все необходимые службы.

Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них,

– написал Зеленский.

На удар также отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также выразил соболезнования родным раненых и погибших. Он написал, что Россия способна терроризировать население до тех пор, пока у нее есть такая возможность.

Современные системы ПВО, больше западного оружия для ВСУ способны лишить агрессора такой возможности,

– подчеркнул он.

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