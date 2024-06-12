Вдень 12 червня російська армія атакувала Кривий Ріг. Відомо про постраждалих та загиблих.

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Працюють усі служби

Президент України відреагував на черговий цинічний удар ворога. Він наголосив, що щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

Станом на 17:40 відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих. Зеленський також висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Редакція 24 Каналу приєднується до співчуттів.

На місці працюють усі необхідні служби.

Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх,

– написав Зеленський.

Росія атакувала Дніпропетровщину