Вдень 12 червня російська армія атакувала Кривий Ріг. Відомо про постраждалих та загиблих.
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Працюють усі служби
Президент України відреагував на черговий цинічний удар ворога. Він наголосив, що щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.
Станом на 17:40 відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих. Зеленський також висловив співчуття родинам і близьким загиблих.
На місці працюють усі необхідні служби.
Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх,
– написав Зеленський.
Росія атакувала Дніпропетровщину
- Зранку 12 червня Повітряні сили попередили про загрозу використання балістичного озброєння. У передмісті Дніпра прогриміли вибухи. Ймовірно, пуск був з Бєлгородської області. Про це повідомляють моніторингові канали.
- Згодом в одному з регіональних телеграм-каналів повідомили, що є приліт у Новомосковському районі. Там можна було спостерігати стовп диму.
- Через деякий час очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про удар. За його словами, внаслідок атаки на місці зайнялась пожежа.