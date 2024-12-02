Россияне ударили по Кривому Рогу сразу тремя ракетами

Воздушные силы рассказали детали атаки на Кривой Рог 2 декабря. В частности, известны тип ракет и их количество.

Напомним, жители Кривого Рога слышали два взрыва. В обоих случаях говорилось о скоростных целях в сторону города. 24 Канал со ссылкой на ВС расскажет о подробностях атаки.

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Как отработала ПВО

В 17:30 и 19:30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57. Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток",

– написали в ВС.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки на Криворожский район пострадали два человека.

"85-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 53-летнему – медицинскую помощь оказали на месте. Разрушены два дачных дома. Еще один – поврежден, как и микроавтобус. Спасатели продолжают обследовать территорию", – проинформировал он.