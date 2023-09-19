Враг ударил по Купянску управляемой бомбой: есть жертвы

Российские войска 19 сентября ударили управляемой бомбой по Купянску на Харьковщине. В результате атаки погибли трое гражданских людей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В настоящее время на месте атаки работают соответствующие службы.

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Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск,

– сообщил руководитель ОВА.

В результате удара, по данным Синегубова, погибли трое гражданских людей. В то же время он отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Дополнение. По состоянию на 15:20 обстрелы Купянска продолжаются. Об этом руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона. К сожалению, количество жертв может возрасти.

Купянск постоянно под обстрелами, потому что там рядом линия фронта. Враг компенсирует свои неудачи на поле боя, направляя свои удары по поселкам. Сегодня примерно в 13:00 враг сбросил по городу авиабомбу, в результате чего погибли 3 человека, но обстрел продолжается, количество жертв может быть больше. Пока там очень осторожно работают экстренные службы,

– отметил Олег Синегубов.

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